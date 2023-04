Paulo Guerra foi ouro em campeonato internacional

O atleta paralímpico Paulo Guerra, saltador da classe T47, de atletas com deficiência nos membros superiores, anotou sua melhor marca do ano e confirmou o primeiro lugar no ranking de 2023 em sua classe.



O resultado foi obtido no 1º dia do Open Internacional Paralímpico de Atletismo, que aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, entre a quinta-feira, dia 30 de março, e sábado, dia 1º. O torneio recebeu 150 inscrições de atletas do Brasil, Argentina e Uruguai.

Paulo Guerra fez um salto de 1.85 metro e melhorou sua marca na temporada de 2023, que será lançada no Ranking Mundial de Atletismo. A expectativa é de que o atleta apareça no Top 10 Mundial.



O técnico do atleta, Sidney Reinhold, destacou a importância de obter bons resultados em um ano que terá como principal desafio o Mundial de Atletismo, que será disputado em Paris, de 7 a 18 de julho. “Estamos trabalhando para melhorar a marca e buscar um crescimento na temporada já que estamos com o pensamento nas paralimpíadas de Paris.” disse o treinador.