Rapaz é preso após agredir companheira e enteada

Durante a madrugada de terça-feira, dia 4, por volta das 1h55, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, lesão corporal e ameaça no Jardim Cristina II.

Segundo o informado, as vítimas, sendo uma mulher e sua filha de oito anos teriam sido agredidas pelo companheiro da mãe. No local, a mulher relatou que durante uma discussão com o seu parceiro, ele passou a agredi-la com socos no rosto, sendo que um deles acertou sua cabeça e ela desmaiou, ficando desacordada por cerca de 20 minutos.

Ela ainda relatou que durante as agressões, sua filha de oito anos, na tentativa de defendê-la das agressões, também foi agredida com um tapa na cara.

Após recobrar a consciência, a mulher pediu socorro a um vizinho até a chegada da PM. Ela apresentava ferimentos na boca, vermelhidão no rosto e dores na cabeça e sua filha estava com o rosto vermelho devido ao tapa.

O agressor foi localizado na via pública próximo a sua residência e na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Foi dada voz de prisão em flagrante delito pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e ameaça.

Ele foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a voz de prisão. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.