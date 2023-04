Sibipiruna foi erradicada na Av. Regato

Provavelmente uma das mais antigas árvores plantadas pelo poder público municipal nas calçadas de Vargem Grande do Sul, a antiga Sibipiruna localizada na Avenida Regato, perto do cruzamento com a Rua Coronel Lúcio, em frente ao Supermercado União, foi cortada na tarde da última terça-feira, dia 4, chamando a atenção de quem passava pelo local.

A causa provável de seu corte foi devido ao seu envelhecimento, causando perigo para os transeuntes e carros que embaixo dela estacionavam. O Departamento de Meio Ambiente informou que já havia sido aprovado há algum tempo pela Defesa Civil e Meio Ambiente a erradicação da mesma, por apresentar galhos secos e estar comprometido o seu vegetativo. O dono da propriedade onde a árvores estava plantada foi notificado para fazer o corte e evitar danos a pessoas e veículos.

De porte avantajado, a Sibipiruna juntamente com as velhas Quaresmeiras, foram plantadas durante a primeira gestão do prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, no mandato de 1956\1960 e, na época, a cidade ficou conhecida por sua arborização.

Com o passar dos anos, a Sibipiruna mostrou-se inadequada para ser plantada nas calçadas, devido ao grande porte que alcançava. Elas foram sofrendo podas radicais e sendo eliminadas, sobrando muito pouco exemplares na cidade nos dias atuais, como a da Avenida Regato que está sendo erradicada.