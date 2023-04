Vargem estreou com vitória na Taça EPTV de Futsal

A equipe de futsal adulta do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal jogou na estreia da 25ª Taça EPTV de Futsal 2023, que aconteceu no dia 30 em Caconde. O time venceu a equipe de São Benedito das Areias (SP) pelo placar de 6 a 2.

“A equipe começou perdendo o jogo pelo placar de 2 a 0 e, aos poucos, foi crescendo na partida com a bela atuação do jogador Caio com três gols assinalados, virando o placar, depois aconteceram mais dois gols de Gabriel, o Buiu, e um gol de Ceará terminando a partida com o placar de 6 a 2 para a equipe de Vargem”, contou Luís Carlos Garcia, diretor do Departamento de Esportes.



A equipe vargengrandense é composta pelos atletas Erik Zucolau, Luisinho, Vitor, Ceará, Otávio Chagas, Neto, João Vítor Giacomussi, João Vitor Andrade, Kayque, Guilherme Pavani, Guilherme Junio, Guilherme de Souza, Gabriel, Bruno e Caio. A comissão técnica é composta por Felipe Carossi, Luís Carlos Garcia, Marcos Moraes e Luciano (Pio).

De acordo com a Prefeitura Municipal, este ano a equipe traz algumas novidades como o goleiro Erik Zucolau de 18 anos, o artilheiro Caio também de 18 anos, autor de três gols na estreia, e o atleta Kaique de 16 anos, além de mais três atletas de Poços de Caldas, sendo eles Bruninho, Romarinho, que já defendeu outras equipes fora do país, e Guilherme.

Os destaques do jogo foram o atleta Caio com três gols marcados, o atleta Gabriel Cassiano com dois gols marcados e o atleta Ceará com um gol marcado.

Próximo jogo

O próximo compromisso da equipe será na próxima quinta-feira, dia 13, em Vargem Grande do Sul, em jogo que acontece no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, na Vila Santana.

Na ocasião, o time de Santa Cruz das Palmeiras, como mandante, enfrenta a equipe de Águas da Prata, como visitante, às 20h15. Às 20h45, a equipe de Vargem Grande do Sul, como mandante, joga contra o time de Santa Cruz da Conceição (SP), como visitante.