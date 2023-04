Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Aparecido Donizete Distarzi, conhecido por Baixinho, aos 65 anos de idade, no dia 2 de abril. Deixou a esposa Maria Aparecida; os filhos Paulo e Lucas; os netos Yasmin, Matheus e Sophia; e os irmãos José Roberto e Luís Antônio. Foi sepultado no dia 3 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luciana Aparecida Gentina, aos 38 anos de idade, no dia 3 de abril. Deixou os pais Wilson e Gabriela. Foi sepultada no dia 4 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Pedro Antônio Barbosa, aos 61 anos de idade, no dia 5 de abril. Solteiro, deixou o filho de criação André; os irmãos Vilma, Osmar, Aparecida, Marta, João Batista e Maria Maísa; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 6 de abril, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Paulo César Consul Lima, conhecido por Geleia, aos 50 anos de idade, no dia 3 de abril. Deixou a esposa Kátia Mendonça Consul de Lima. Foi sepultado no dia 3 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Marcolino de Lima, aos 84 anos de idade, no dia 2 de abril. Deixou sobrinhos. Foi sepultado no dia 2 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Helia Rodrigues de Souza Coelho, aos 96 anos de idade, no dia 4 de abril. Deixou os filhos João Lúcio, Maria Doroteia e Sandra; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 5 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Alan Correia Rangel Filho, aos 30 anos de idade, no dia 5 de abril. Deixou o pai Alan e a mãe Silvana; a esposa Maria Lidiane; e a filha Ana Valentina. Foi sepultado no dia 6 de abril, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

