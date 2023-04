Polícia investiga possível ameaça a alunos da ETEC

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul está investigando uma possível ameaça a estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul. Conforme pode apurar a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, na semana passada apareceu uma frase escrita fora da escola onde se lia “Massacre 12-4-23”. Também um estudante teria estabelecido através das redes sociais, no caso WhatsApp, uma conversa com outra aluna fazendo referência a praticar algum ato contra alunos e pessoas da instituição.

Estas mensagens teriam sido postadas na semana passada, mas ganhou repercussão esta semana após o atentado a uma creche nesta quarta-feira, dia 5, quando um homem de 25 anos invadiu uma escola infantil de Blumenau, em Santa Catarina e matou quatro crianças e deixou outras cinco feridas. Ele se entregou à polícia e foi preso pelo atentado.

Também na semana passada teve grande repercussão em todo o Brasil, a notícia do aluno de 13 anos que atacou diversas pessoas com uma faca em uma escola estadual de São Paulo no dia 27 de março, matando uma professora e ferindo outras quatro pessoas, entre elas três professoras e um aluno.

A Polícia Civil esteve na Etec para apurar os fatos, estabelecendo contato com a direção, professores, alunos e alguns pais de alunos e os fatos estão em fase de apuração.

A polícia já tem a identidade do jovem e pretendia ouvi-lo a respeito para esclarecer a situação, ver em que se encaixava o contesto da conversa com a outra aluna e avaliar as mensagens do seu celular. De acordo com a autoridade policial ouvida pela Gazeta de Vargem Grande, todas as medidas estão sendo tomadas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que inclusive prevê a internação do menor infrator quando necessário na Fundação Casa, quando se tratar de algo grave, como no caso de ameaças contra a vida de pessoas.

O jornal apurou que o jovem estudaria no 1º colégio, na parte da manhã e teria sido suspenso das aulas pela direção da escola. A Gazeta de Vargem Grande procurou a direção da Etec para saber mais sobre a questão, mas até o fechamento do jornal a escola ainda não tinha se manifestado a respeito.

Etec coloca Nota de Esclarecimento

A diretora da Etec Ana Lucia B. A. Dontale publicou uma Nota de Esclarecimento nas redes sociais, datada do dia 5 de abril, quarta-feira, onde a Etec vinha a público comunicar que todas as medidas legais e cabíveis de competência da direção quanto a denúncia recebida que circula em redes sociais, já foram informadas às autoridades.

Esclarece também a nota que a escola está contando neste momento com o apoio do Conselho Tutelar, Polícia Civil e Militar e Guarda Municipal.

A notícia de possível ameaça feita pelo aluno da Etec gerou grande repercussão nas redes sociais, com mães se manifestando e pedindo às autoridades que reforcem a segurança junto às escolas.