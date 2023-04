Criança se machuca no parquinho municipal da represa

O pai de uma criança que estava brincando no parquinho existente no Bosque Municipal Nestor Bolonha, postou nas redes sociais o rosto do seu filho machucado após brincar em um dos aparelhos existentes no local e se queixou de os brinquedos estarem abandonados e com falta de manutenção. Ele alegou que o corrimão da escada estava quebrado, mostrou um buraco na ponte de madeira, madeiras podres e balanços com cano quebrado. O morador ainda questionou que o padrão de energia estava aberto, oferecendo perigo às crianças.

A Gazeta de Vargem Grande enviou algumas perguntas à prefeitura a respeito do acidente e segundo o informado, o poder municipal realiza a manutenção constante nos brinquedos instalados ao lado do Bosque Municipal, junto à Represa Eduíno Sbardellini, mas solicita aos pais que ajudem na fiscalização, observando antes de colocar os filhos nos brinquedos, a ocorrência de alguma anormalidade.

Segundo a prefeitura, apesar do trabalho da Guarda Civil Municipal, vem ocorrendo vandalismo e depredações nos brinquedos, especialmente no período noturno. “Infelizmente é comum a Guarda Municipal surpreender no período noturno adultos brincando nesses brinquedos, o que muitas vezes provocam danos, pois a estrutura dos brinquedos é apropriada somente para crianças”, informou a assessoria de comunicação da Prefeitura.

Conforme apurou o jornal, na segunda-feira logo de manhã, foi feita a manutenção do equipamento que estava quebrado e quanto ao padrão de energia, disse a assessoria que o setor de manutenção elétrica está verificando alternativas para conseguir manter o painel fechado.