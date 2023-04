Escorpiões na Creche Dona Cezarina preocupam pais

Um problema que aflige muitos moradores de Vargem Grande do Sul é a questão do aparecimento de escorpiões na cidade. Na última semana, pais e mães procuraram a Gazeta de Vargem Grande para expor a preocupação com o aparecimento dos animais peçonhentos nas proximidades da Creche Dona Cezarina de Almeida Rodrigues e Emei Amor Perfeito, na Vila Santa Terezinha.



Com cerca de 80 crianças matriculadas, o problema de escorpiões no local pode ter ligação com a proximidade da creche com o Cemitério da Saudade, uma vez que cemitérios são locais com as condições ideais para a proliferação e permanência dos escorpiões por oferecer abrigo e alimento em grande quantidade para esses animais. Infelizmente, os animais peçonhentos podem chegar rapidamente nos arredores, como ruas, praças e imóveis vizinhos.

A Gazeta de Vargem Grande contatou a Prefeitura Municipal para saber se alguma atitude foi tomada a fim de solucionar o problema. Segundo o informado, o Departamento de Educação está tomando todas as medidas necessárias para manter as crianças em segurança. “O Departamento de Educação realiza a dedetização das creches e escolas periodicamente, inclusive na Creche Dona Cezarina, tanto na parte interna quanto externa”, disse.



De acordo com a prefeitura, não se trata de uma infestação, no entanto, com o aparecimento de escorpião na área externa da creche, os cuidados foram redobrados. “A equipe da creche faz diariamente uma vistoria minuciosa todas as manhãs, antes da entrada das crianças. Foram colocadas tampas em todos os ralos, vedadas as portas e janelas para proteger o interior da creche”, explicou.

A Prefeitura Municipal ainda informou que a Vigilância Sanitária e Epidemiológica estiveram na creche e deram algumas sugestões de controle dos escorpiões. “Foi pulverizado veneno nos muros e um repelente está sendo adquirido para que os escorpiões não ultrapassem os muros do cemitério para a creche”, completou.