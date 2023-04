Moradores da Vila Esperança ganham novo asfalto

Uma antiga reivindicação dos moradores da Vila Esperança, que já foi conhecida como Vila Seca, pois nem água chegava ao local logo que ela foi construída, a construção do asfalto no pequeno trecho que liga a vila à Cohab Homero Correa Leite, mais conhecida como Cohab I, ficou pronta no último domingo, dia 2 de abril.



O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) postou na sua rede social a conclusão da obra e agradeceu ao deputado Barros Munhoz (PSDB) pela liberação dos recursos com que a prefeitura executou o asfaltamento daquele trecho da estrada municipal que liga também à antiga usina localizada na ponte junto ao Rio Jaguari.



Enquanto a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande estava no local para realizar seu trabalho, dois moradores elogiaram a obra, mas uma delas pediu que a prefeitura fizesse uma ou mais lombadas no local, pois as crianças quando saem da escola correm perigo devido à velocidade que agora os veículos trafegam pelo asfalto novo.



Outro morador próximo queixou-se das condições precárias da Avenida Teotônio Vilela que chega até o novo asfalto e também do trecho da Rua Maquis Ranzani que liga ao Jardim Canaã. O asfalto está muito danificado, com vários buracos, colocando em risco quem utiliza estas ruas.