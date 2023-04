Prefeitura de Casa Branca intensifica combate à dengue

A Prefeitura Municipal de Casa Branca tem intensificado o combate ao mosquito Aedes aegypti, uma vez que o tempo quente após meses de chuva é propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana.

As ações acontecem em bairros estratégicos e nos locais atendidos pelo Programa Bairros em Ordem e dezenas de focos de proliferação do mosquito estão sendo eliminados pelos Agentes do Controle de Endemias.

A prefeitura ressalta que as ações são constantes, mas que a proliferação do mosquito só pode ser, de fato, freada, com a ajuda da população, que deve sempre conferir os vasos de plantas, bebedouros e vasos sanitários destampados.