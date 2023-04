Presidente da Mão Amiga conseguiu verba para entidades de Vargem

Junto do presidente do Partido Liberal de Vargem Grande do Sul, Eduardo Taú, e do vice-presidente do PL Thiago Coelho, o estudante Gustavo Henrique Bueno conseguiu com o deputado federal Miguel Lombardi (PL), recursos para entidades de Vargem Grande do Sul. Como fruto dessa parceria, foram feitas três indicações na Secretaria Nacional de Assistência Social.

A Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão Amiga, entidade na qual Gustavo é presidente durante o biênio 2023-2025, receberá R$ 50 mil para incremento no custeio das ações desenvolvidas pela entidade.

Já a Sociedade Humanitária e a Associação Beneficente Dom Bosco receberão R$ 25 mil cada, também para custeio.

Gustavo falou sobre a importância desses recursos. “Fico extremamente feliz em poder ajudar com emendas para custeio, pois é o que possibilita a manutenção dos serviços prestados pelas entidades e que são fundamentais para as pessoas com deficiência que são assistidas pelo Grupo Mão Amiga, para os idosos da Humanitária e para as crianças e adolescentes da Casa Dom Bosco”, disse.

Ao jornal, ele comentou que pretende continuar contribuindo com as entidades assistenciais de Vargem, uma vez que elas garantem o atendimento para aqueles que mais precisam.