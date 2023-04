Tema da 4ª Caminhada da Via Crucis é sobre a vida

A 4ª Caminhada da Via Crucis, que tradicionalmente acontece no Dia do Trabalho, dia 1º de maio, já está com o tema definido. A Via Crucis é um percurso de 12 km do Caminho da Fé que passa por Vargem Grande do Sul e este ano, a caminhada acontece com o tema ‘Uma Caminhada pela Vida, Dom de Deus’.

A edição tem início a partir das 5h30, no Monumento de Nossa Senhora Aparecida, com a bênção dos caminheiros. Às 7h30, ocorre a bênção dos ciclistas e início do pedal pelo caminho.



O encerramento da caminhada acontece na 15ª estação, no Monumento da Ressurreição, na Pousada do Wagner, com a bênção final.

De acordo com a Comissão Organizadora da Via Crucis, esse ano também haverá arrecadação de alimentos, que deverão ser entregues no Monumento de Aparecida, no início da caminhada.



Segundo o informado, haverá transporte gratuito saindo de diversos pontos da cidade, a partir das 4h30 da manhã. Os pontos serão divulgados em breve.



As fichas para participação da caminhada estão disponíveis desde a última quarta-feira, dia 5, pelo link https://linktr.ee/viacrucisvgsul e deverão ser entregues à Comissão antes do início da caminhada. Também estarão disponíveis em pontos comerciais para retirada, que serão divulgados em breve.