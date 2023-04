Sombra da sibipiruna

Uma das sombras mais gostosas de Vargem Grande do Sul era oferecida por uma grande sibipiruna na avenida Regato, quase esquina com a rua Cel. Lúcio. Era, pois ela já não faz mais parte da paisagem da cidade desde a última terça-feira, dia 4.

Ela tinha raízes fortes, que não tiveram trabalho para romper o concreto e tomar a liberdade de avançar o calçamento. Tinha também um tronco robusto para sustentar as centenas de galhos que com suas folhas pequenininhas cobriam de sombra boa parte daquele pedaço da rua. Na primavera, suas flores amarelinhas criavam um lindo tapete dourado quando caíam no asfalto.

No entanto, apesar de completamente adequada a todos os que apreciam esses presentes da natureza, acabou-se verificando que sibipirunas não podem ser plantadas em vias públicas. As calçadas estouradas por suas raízes podem causar acidentes, os galhos se embaralham na fiação, oferecem riscos de choque elétrico e apagões no fornecimento de energia.

Mas árvores são seres vivos, crescem, atingem seu apogeu e como todos os seres vivos, começam a perecer. Essa sibipiruna, de mais de cinco décadas, estava com muitas partes secas, comprometendo a sua saúde. Gigante, se tombasse, poderia causar danos em imóveis ou machucar pessoas. Foi necessário seu corte, o que foi autorizado pelo poder público.

Apesar de ter sido um ato aprovado, a imagem foi dolorida de se ver. O vídeo postado pela Gazeta de Vargem Grande do seu tronco sendo serrado, foi visto por milhares de internautas, que lamentaram seu destino.

Mas essa calçada não poderá ficar assim. Uma nova árvore tem que ser plantada nesse lugar. Uma mais adequada à zona urbana, que não danifique calçadas ou se emaranhe na fiação. Será muito triste se isso não acontecer.

A população deve cobrar o plantio dessa muda. Aliás, cada morador de Vargem deveria plantar uma árvore em frente à sua casa, nos seus quintais. A prefeitura doa gratuitamente as plantas das espécies mais indicadas para esses lugares. É só procurar o Departamento de Meio Ambiente.

Pois se com uma nova muda plantada, a Avenida Regato ainda vai demorar para ter sombra novamente nesse pedaço, muitos metros quadrados da cidade ainda não tem uma árvore para proporcionar esse alívio em dias de calor.

Nunca é tarde para plantar uma árvore e sempre é hora de cuidar do meio ambiente. Uma cidade mais arborizada é um lugar com melhor qualidade de vida, com temperatura mais amena, mais bonita de se ver, com mais passarinhos para se ouvir. Plantar uma árvore é um gesto muito simples, mas que causa um impacto positivo considerável no futuro.

Se a sibipiruna da Avenida Regato, plantada no final da década de 1950 fez tão bem para seu entorno nestas últimas décadas, não custa nada imaginar como a cidade pode se beneficiar de tantas mudas que podem ser plantadas o quanto antes.