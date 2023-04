Dia D da vacinação contra gripe será neste sábado

Neste sábado, dia 15, será realizado o dia D da Campanha de Vacinação contra a Gripe em todas as Unidades de Saúde de Vargem Grande do Sul, das 8h ao meio-dia.

De acordo com a Prefeitura Municipal, a vacinação contra a gripe começa neste sábado para melhor atender a toda população, com equipes exclusivamente para vacinar, otimizando o tempo e com o horário flexível para que todos possam ser vacinados.

Os grupos que podem tomar vacina são crianças de seis meses a cinco anos, 12 anos ou mais com comorbidades, diabetes, imunossuprimidos, obesos grau 3, transplantados, portadores de trissomias (síndrome de down e outras síndromes), gestantes e puérperas, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde, professores do ensino básico a superior; profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros e pessoas com doenças respiratórias, cardíaca, renal, hepática e neurológica crônicos.

Para ser imunizado com a vacina, é necessário levar a carteira de vacinação, CPF e cartão do SUS.