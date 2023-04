Informe Publicitário: Cerâmica Morumbi Terra cria produto inovador para construção do baldrame

O empresário Marcelo Terra, sócio proprietário da Cerâmica Morumbi Terra, juntamente com seu pai, o advogado Antônio Terra, criou um produto inovador que promete revolucionar a construção do baldrame, tipo de fundação rasa, usado para construções residenciais e comerciais com dois ou mais pavimentos.

Até então, os baldrames – como são conhecidos os alicerces de casas feitas de alvenaria – utilizavam muita madeira para organizar o concreto que o preenche. Com a invenção feita por Marcelo Terra, a Easy Canaletas, não se usa mais madeira e sim, canaletas de cerâmica, economizando no produto, tempo de trabalho e mão de obra.

Fundada em 1989, a Cerâmica Morumbi Terra localizada em Vargem Grande do Sul fabrica blocos para vedação e canaletas de cerâmica vermelha, com o Sr. Antônio cuidando da parte administrativa e Marcelo na produção.

Atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul, Marcelo sempre se empenhou para tirar o melhor proveito da sua empresa, com vários cursos no Sebrae, onde é parceiro há mais de 20 anos e pelo qual participou em 2001 do 1º APL de cerâmica vermelha do Brasil realizado em Vargem juntamente com cerâmicas da cidade de Tambaú.

Outro importante órgão da indústria em que realizou vários cursos foi o SENAI, referência nacional de apoio às novas tecnologias e inovações nas empresas industriais. Só no SENAI Mário Amato em São Bernardo do Campo, fez um curso de 200 horas de cerâmica vermelha.

Todo esse aprendizado o levou a criar o novo produto cerâmico que visa economia e agilidade na construção de uma obra. Conforme relatou, no final de 2021 quando iniciava mais um negócio, construção de casas, quando foi comprar as madeiras para caixarias de baldrame, assustou-se com os preços das tábuas e a mão de obra para sua execução. Foi neste momento que veio a inspiração de fabricar uma canaleta para baldrames.

“Por ser um produto inédito e inovador soubemos através de nosso escritório de marcas e patentes Audaz, que seria possível requerer a patente do processo de utilização do produto e também o registro do desenho industrial para se resguardar no mercado”, disse em entrevista.

Explicou que essa peça elimina todas as caixarias que vão nas vigas baldrame e não há necessidade de tábuas para montar as caixarias e depois desmontar. Ela tem formato de U onde vão as vigas estrivadas, ficando protegidas inclusive no fundo da peça, facilitando muito a execução da obra.

Outra peça que também está sendo desenvolvida pela Cerâmica Morumbi Terra, é uma coluna de material cerâmico que irá eliminar o uso de caixarias nas obras.

Vantagens dos produtos: Agilidade na obra; assentamento rápido e prático; cálculo exato de concreto na obra; economia de tempo; economia de dinheiro e uma obra limpa e organizada.

O empresário afirmou também que outra vantagem do seu produto cerâmico é ser uma peça que seu destino final será ali mesmo na obra, evitando desperdício e mais entulhos na construção. “Além de todas essas vantagens citadas acima, é um produto ecológico, protegendo o meio ambiente, eliminando o corte de muitas árvores”, finalizou Marcelo que já patenteou o produto e só ele pode vender e fabricar.

Agora, Marcelo está ampliando a nível de Brasil as vendas do produto e busca novas parcerias para conquistar o mercado, que, segundo ele, está aprovando a ideia e confirmando as boas expectativas geradas com sua invenção.









