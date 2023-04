Vacina bivalente: saiba quem pode tomar o imunizante

Começou em março mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, onde as pessoas estão sendo vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer. Esta vacina é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Em Vargem, a vacina já está sendo aplicada em pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, deficientes permanentes acima de 12 anos, imunossuprimidos acima de 12 anos e pacientes com comorbidades acima dos 12 anos.

Neste sábado, dia 15, a imunização estará aconteceu em todas as unidades de saúde das 8h ao meio-dia. Para receber a vacina, é necessário apresentar o cartão do SUS, CPF e a carteirinha de vacinação da Covid-19.

Imunização

Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo do reforço com a bivalente é expandir a resposta imune específica à variante ômicron e melhorar a proteção da população. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% da população alvo.

A ideia é dar a bivalente para quem já tem pelo menos duas doses. Ou seja, quem só tomou uma dose até agora, vai ter que tomar ainda a segunda dose da primeira versão da vacina para estar apto a tomar a bivalente.

Demais grupos

Além dos grupos prioritários, o ministério também quer intensificar a campanha com a vacina monovalente para os maiores de 12 anos. A ideia é aumentar a cobertura vacinal nesses outros públicos. A recomendação é uma dose de reforço para quem tem até 40 anos e duas doses de reforço para quem tem mais de 40 anos.

A Pfizer, assim como a Anvisa, reforça que a vacina monovalente original continua sendo importante instrumento no combate à Covid-19.

Esquema vacinal

Em Vargem Grande do Sul, de acordo com o Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo, 92,86% da população está com o esquema vacinal iniciado e apenas 86,50% dos vargengrandenses completaram o esquema vacinal.

O jornal contatou a Prefeitura Municipal para saber quantas pessoas já foram imunizadas com a vacina bivalente na cidade, se a prefeitura está preocupada com a taxa vacinal e o que deve ser feito para aumentar a quantidade de pessoas imunizadas. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.