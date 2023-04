Em Rio Pardo, homem foragido da prisão desde 2017 foi pego

Um homem de 47 anos que estava foragido do sistema prisional de Campinas desde 2017, foi capturado pela Polícia Militar no dia 6, em São José do Rio Pardo.

Segundo informações do Portal Rio Pardo, uma equipe da PM estava em patrulhamento pelo bairro Buenos Aires, quando notou dois indivíduos em atitude suspeita próximo a um bar.

Os dois indivíduos foram abordados e nada de ilícito foi encontrado, porém as informações pessoais, passadas por um dos homens chamou a atenção dos policiais.

Ele não soube dizer corretamente onde morava, até que afirmou morar no bairro Vale do Redentor. Desconfiados, os policiais decidiram averiguar e descobriram que a informação era falsa.

Questionado novamente, o indivíduo acabou confessando seu verdadeiro nome e, ao realizar a pesquisa via Prodesp, foi constatado que ele estava foragido do sistema prisional de Campinas desde o ano de 2017 pelo crime de roubo. Ao ser beneficiado com a Saidinha de Natal, ele não retornou mais à prisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e o mesmo foi apresentado na Central de Flagrantes de Casa Branca, permanecendo à disposição da justiça.