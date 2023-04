Finais da Taça dos Campeões serão neste domingo

Os jogos das finais da série ouro e da série prata da 9ª Edição dos Campeões Regionais de Futebol – Taça Sicoob Crediçucar 2023 acontecem neste domingo, dia 16, no estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O campeonato é uma realização da Liga de Desporto Vargengrandense, com o apoio da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.

Às 8h30, acontece a final da série prata entre Vargeana (Vargem) e Vasco FC (São José do Rio Pardo). Em seguida, às 10h, será a final da série ouro entre o Grupo JCN (São João da Boa Vista) e Ponte Preta (São José do Rio Pardo).

Grupo JCN disputará a final da série ouro. Foto: Liga do Desporto