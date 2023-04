Furtou desodorante e o vendeu para comprar crack

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um homem em flagrante por furto nesta terça-feira, dia 11, por volta das 15h50, no bairro Santa Cândida. Ele havia furtado um supermercado no Centro.

Os PMs foram acionados para atender a ocorrência e receberam a informação de que um rapaz havia furtado dois frascos de desodorante aerosol da marca Rexona no estabelecimento comercial. Ele escondeu os itens em sua bermuda e deixou o local.

Nas imagens, foi possível identificá-lo como um rapaz já conhecido nos meios policiais pela prática de furto. Além disso, ele também estava com medida cautelar.

Após buscas, ele foi localizado em frente a sua residência. O rapaz foi abordado e nada de ilícito foi localizado. Questionado, confessou ter subtraído os dois frascos de desodorante, informando que havia vendido os itens a uma mulher desconhecida que estava passando pela rua por R$ 10,00. Ele ainda informou que havia comprado uma pedra de crack com o valor e que já havia usado a droga.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência. O rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.