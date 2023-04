Hotel de Grama será reaberto

O hotel Dunha’s de São Sebastião da Grama deve ser reaberto em alguns dias. Visando fomentar o turismo no município, o prefeito José Francisco Martha, o Zé da Doca (PTB), há tempos vinha buscando a reabertura do local.

De acordo com a Prefeitura Municipal, após contato com vários empresários, na segunda-feira, dia 10, foi fechado o acordo para que dentro de alguns dias, o hotel Dunha’s possa estar novamente em funcionamento.

“Após reuniões, o gramense Robert Cláudio entendeu nossa necessidade e irá investir no ramo hoteleiro. Ter um hotel na cidade, além de gerar renda ao município, também nos ajudará na conquista do Município de Interesse Turístico (MIT)”, explicou o prefeito.