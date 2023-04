Pescadores foram ao Torneio de Pesca mesmo com chuva

O 6º Torneio de Pesca foi realizado na Sexta-feira Santa, dia 7, na Represa Eduíno Sbardellini. Apesar do tempo chuvoso, centenas de pessoas compareceram no evento, e os pescadores se mantiveram firmes na pescaria.

Além da população vargengrandense, muitas pessoas de outras cidades participaram do torneio e levaram peixes para a casa. No local, foi montada uma infraestrutura com tendas distribuídas ao redor da represa, com banheiros químicos e brinquedos infláveis para a criançada. Durante o evento, ocorreu distribuição de sorvetes, premiação para as categorias e sorteio de brindes.

Os participantes com o melhor traje foram Nicolas Urze Ribeiro na categoria mirim, Juliana Gilioli Gomes na categoria feminina e, na categoria masculina, os ganhadores foram Luiz Antônio Zamora Aliende, Júlio César de Paula e Mauro Pereira de Paula Filho.

Os vencedores da categoria pescador de melhor idade foram Antônia Marta da Silva e Antônio Carlos Aliende.

Na categoria pescador mais jovem, venceram Maria Julia Pereira de dois anos e Luan G. dos Santos de 3 anos.

O prêmio de maior peixe pescado ficou para João Marcos na categoria jovem com um peixe de 47 cm, para José Tobias e Alessandro Novaes na categoria masculina, ambos com um peixe de 40 cm, e Josiane Zocolan na categoria feminina, também com um peixe de 40 cm.

Os vencedores da categoria peixe mais pesado foram João Marcos na categoria jovem com um peixe de 2,015kg, Antônia Marta da Silva na categoria feminina com um peixe que pesou 1,500kg, e Alessandro Novaes na categoria masculina com um peixe de 1,480kg.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande