Prefeitura de Casa Branca realiza evento neste domingo

Com o intuito de levar mais lazer e diversão aos moradores, a Prefeitura Municipal de Casa Branca realiza neste domingo, dia 16, das 10h ao meio-dia, a 1ª edição do “Música e Lazer no meu bairro”, na Praça Itália, no bairro Industrial.

Música, práticas esportivas, apresentações artísticas e resgate de brincadeiras populares são os destaques desse novo projeto que acontecerá em uma manhã de lazer e entretenimento nas comunidades casabranquenses, em sistema de rodízio. Para a administração, a democratização das atividades de recreação e lazer entre adultos, jovens e crianças fortalece os laços de amizade e solidariedade.