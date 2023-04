Vingança pode ter levado a homicídio de mulher

Um homicídio aconteceu em Vargem Grande do Sul no início da noite de quinta-feira, dia 13, por volta das 18h45, na Rua Francisco Álvares Florence, na Cohab 6. Um dos autores do crime foi preso. Segundo a polícia, uma das vítimas baleadas teria se envolvido em caso de lesão corporal com uso de faca, no ano passado, contra um dos envolvidos no tiroteio.

O homem preso é Valdecir Aparecido Queiroz, de 54 anos, natural de Divinolândia e morador da Cohab 6, em Vargem. Segundo a Polícia Militar, ele estava dirigindo o carro. O homem estava foragido do sistema prisional da Penitenciária de Itirapina desde abril de 2020. No nome de Valdecir há diversos registros criminais, como lesão corporal na condução de veículo automotor, roubo, furto e receptação.

Entre as vítimas, estão Angelina Maria Almeida Maria, de 66 anos, que infelizmente não resistiu, um menor de 11 anos, Maurício Henrique Almeida Maria, de 24 anos, e Leonardo Batissoco, de 23 anos.

A Polícia Militar foi acionada devido a vários disparos de arma de fogo em uma residência pelo bairro. Segundo o informado, haviam três vítimas socorridas para o Hospital de Caridade de Vargem.

A mulher de 66 anos, Angelina, não resistiu e veio a óbito. As outras vítimas estavam recebendo cuidados médicos e não corriam risco de morte.

No local, populares informaram que um saveiro de cor branca, ocupado por cinco indivíduos, estava sendo conduzido por Valdecir, conhecido como Nenê Queiroz. Populares informaram que Iran Argemiro Aparecido de Queiroz estava no banco do passageiro e que havia mais três rapazes na caçamba, sendo João Gabriel Santos, João Paulo Ribeiro e um menor de 16 anos. Eles passaram atirando contra os moradores da residência.

O local foi preservado e o fato informado à Polícia Civil, comparecendo no local a equipe da Polícia Científica. Durante a preservação do local, a equipe foi informada que Valdecir, o condutor do carro, estava próximo à sua casa.

Ele foi abordado enquanto entrava pelos fundos de sua residência. Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, ele informou que não sabia onde estava a saveiro e que os seus filhos haviam saído com o ecosport e que não sabia onde estavam.

O rapaz negou que estava dirigindo a caminhonete durante o crime. Diante dos fatos, Valdecir foi detido e conduzido pela equipe até a Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista. As armas brancas, uma faca e dois facões, foram apreendidas, bem como um celular e seis estojos de munição da marca CBC, calibre 380.

A equipe foi à delegacia de São João da Boa Vista para registrar a ocorrência e apresentou duas testemunhas que presenciaram a ação criminosa e prestaram depoimentos. Elas informaram com absoluta certeza de que Valdecir estava dirigindo a saveiro.

Após esclarecimentos, Valdecir recebeu voz de prisão sendo elaborado o boletim de ocorrência de homicídio qualificado e tentado e homicídio qualificado consumado. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.