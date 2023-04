ETEC volta à normalidade

Após as ocorrências na semana passada junto à Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul, que levou inclusive a Polícia Civil a investigar uma possível ameaça a estudantes da escola, segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, a escola voltou à normalidade e o aluno que teria sido suspenso já estaria participando das aulas.

O jornal entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do Centro Paula Souza, órgão do governo do Estado responsável pelas Etecs e segundo informou a assessoria, a direção da escola assim que teve ciência dos fatos, tomou todas as providências para preservar a segurança de alunos, professores e funcionários, entrando em contato com as autoridades competentes, com registro de boletim de ocorrência.

Também a escola, informou a assessoria do Centro Paula Souza, realizou os procedimentos cabíveis quanto a apuração de caráter disciplinar em relação a todos os envolvidos. Não houve necessidade de afastamento de nenhum estudante. Prossegue a nota dizendo que “as medidas foram tomadas para que a comunidade escolar se tranquilize e mantenha a serenidade na busca pela volta à normalidade, para que a educação volte a ser o foco do dia a dia de alunos e gestores”.

Caso é levado à Promotoria Pública

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o delegado Eduardo Hiago Dutra de Oliveira, atualmente respondendo pelo município de Vargem Grande do Sul, comentou sobre as investigações realizadas para apurar as possíveis ameaças envolvendo a Etec local, onde na semana passada apareceu uma frase escrita fora da escola “Massacre 12-4-23” e também de um estudante que teria estabelecido através das redes sociais, no caso WhatsApp, uma conversa com outra aluna fazendo referência a praticar algum ato contra alunos e pessoas da instituição.

Conforme o delegado, na semana anterior a Polícia Civil realizou a oitiva do adolescente de 15 anos, aluno da ETEC e autor das mensagens que circularam nas redes sociais gerando pânico em pais e alunos da referida instituição de ensino. Na oportunidade, o menor compareceu à Delegacia de Polícia acompanhado de sua genitora e de um advogado, tendo colaborado integralmente com as investigações, inclusive apresentando seu aparelho de telefonia celular para apreciação das mensagens.

Segundo apurou o jornal, quando da análise das conversas que teve através do WhatsApp com uma outra adolescente, também aluna da Etec, verificou-se que as mensagens não estavam fora de contexto, todavia, decorriam de comentários referentes a assuntos sobre séries de filmes que o jovem teria assistido.

Na ocasião, o adolescente manifestou que o comentário foi feito em tom de brincadeira e nunca teve a intenção de atentar contra qualquer pessoa. Ademais, foi reportado pela genitora do adolescente questões de cunho pessoal referente ao filho, tendo manifestado necessidade de auxílio assistencial. Após as oitivas, afirmou o delegado que tendo sido concluídas as diligências, o procedimento apuratório foi remetido ao Ministério Público para as medidas que o Promotor de Justiça entender cabíveis.