Fraternidade Espírita Obreiros do Bem completa 40 anos

Neste mês, a Fraternidade Espírita Obreiros do Bem está comemorando 40 anos de existência. A celebração será neste sábado, dia 15, às 19h30, e todos são convidados.

Na ocasião, haverá apresentação do coral Sementes de Luz e palestra com Artur Valadares, com o tema ‘Reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem’. A Fraternidade fica localizada à Rua São Jorge, nº 70, no Jardim São Luís.

Fundada em 22 de abril de 1983 por Osmar Monis Bedin, Abrahão João Daud, Faustino Moreno Pereira e Nélson Miguel Arcanjo, a Fraternidade Espírita Obreiros do Bem trata-se de uma entidade filantrópica baseada fundamentalmente na Doutrina Espírita, codificada por Alan Kardec.

Dentre as diversas atividades realizadas, destacam-se os projetos Mãos Solidárias, Sábado Legal e o bazar. O projeto Mãos Solidárias auxilia famílias em situação de vulnerabilidade, com a distribuição de cestas básicas. No Sábado Legal, são oferecidas atividades de Educação Moral Espírita e recreação com crianças de 4 a 14 anos, ocorrendo no 2º e no 4º sábado de cada mês.

O bazar da Fraternidade é um evento pelo qual se angariam recursos para os programas assistenciais do Obreiros, através da venda de roupas e acessórios doados para este fim. O próximo Bazar Solidário será no dia 6 de maio, um sábado, das 7h ao meio-dia, na Rua Ivo Rodrigues.

Ainda para obter recursos, a Fraternidade organiza a venda de pizzas, além de almoços e cafés.

Para comemorar os 40 anos, além do evento deste sábado, haverá um almoço especial no dia 30, domingo, a partir das 11h. Os ingressos, que são limitados, estão à venda. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 99817-8055.

