Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Fábio Justino da Rosa, no dia 7 de abril, aos 39 anos de idade. Deixou o pai Écio Justino da Rosa; as filhas Maria Angélica e Raíssa; os irmãos Ana Flávia, Joyce, Fernanda e Márcio; cunhados e sobrinhos. Foi sepultado no dia 8 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ana Lúcia Della Torre Avanzi, no dia 9 de abril, aos 63 anos de idade. Deixou a mãe Olinda Constante Della Torre; o marido Orlando César Avanzi; as filhas Camila e Renata; o genro Filipe e irmãos. Foi sepultada no dia 10 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu João Donizete Correia, no dia 10 de abril, aos 58 anos de idade. Deixou o pai João Onofre Correia; a esposa Elenice Aparecida Bortolozo Correia; os filhos Irienes e João; e o neto Iuri. Foi sepultado no dia 11 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Angelina Maria Almeida Maria, no dia 13 de abril, aos 66 anos de idade. Era viúva; deixou os filhos Alessandra, Erivaldo, Angélica e Andréia; genros; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 15 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Manoel Moya, no dia 14 de abril, aos 94 anos de idade. Deixou a esposa Joana Maria Ribeiro; filha; netos; e bisnetos. Seu sepultamento será neste sábado, dia 15 de abril, as 10hs, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Celso Luiz Costa Marns, no dia 7 de abril, aos 65 anos de idade. Foi sepultado no dia 7 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Juliano Ignácio Pedro, aos 23 anos de idade, no dia 11 de março.

Faleceu Rosenita Fausta Gomes, aos 80 anos de idade, no dia 14 de março. Deixou a neta Natália. Foi sepultada no dia 14 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Antônio José Trevisan, aos 78 anos de idade, no dia 19 de março. Foi sepultado no dia 20 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Antônio Roberto Restani, aos 77 anos de idade, no dia 21 de março. Foi sepultado no dia 21 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu João Ferreira da Silva, aos 80 anos de idade, no dia 25 de março. Deixou a filha Isabel. Foi sepultado no dia 25 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria de Lourdes Bernardi, aos 70 anos de idade, no dia 31 de março. Foi sepultada no dia 01 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Éder Donizete Barbosa, aos 41 anos de idade, no dia 01 de abril. Foi sepultado no dia 01 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos Casa Branca

Faleceu Ana Vicentina Rosas Villela Andrade, aos 74 anos de idade, no dia 7 de abril. Deixou a filha Ana Luiza; o genro Paulo e netos. Foi sepultada no dia 8 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Gilberto Antônio Ferreira, aos 82 anos de idade, no dia 8 de abril. Deixou a esposa Júlia Maria; as filhas Judite e Juliana; genro e netos. Foi sepultado no dia 09 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Márcio Argona Rodrigues de Spindola, aos 51 anos de idade, no dia 12 de abril. Deixou a mãe Ivani; a esposa Cibele; os filhos Gustavo e Gabriela; e o irmão Marcos. Foi sepultado no dia 13 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Fernando Gonçalves Alves, aos 53 anos de idade, no dia 12 de abril. Deixa o irmão Jeferson. Foi sepultado no dia 13 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu João Batista Contin de Lima, aos 70 anos de idade, no dia 14 de abril. Deixa os irmãos Maria Rita; Zilda Maria; José Antônio; Valter; Valdir; Cida e Maurício. Foi sepultado no dia 15 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.