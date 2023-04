GCM ficou em 9º na 11ª Olimpíada das Guardas Civis Municipais

Entre 37 cidades participantes, a equipe da Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul ficou em 9º lugar no resultado da 11ª Olimpíada das Guardas Civis Municipais, sediada na cidade de Mogi Guaçu. A Olimpíada aconteceu entre 25 de fevereiro e 2 de abril.

Entre as modalidades, haviam atletismo, cabo-de-guerra, futsal, vôlei indoor, vôlei de praia, basquete, judô, jiu-jitsu, tênis de mesa, dama, dominó, beach tennis, tiro, mountain bike, natação, luta de braço e supino.

A GCM de Vargem participou nas modalidades de futebol de salão, atletismo, judô, dama, tênis de mesa, dominó, natação e jiu-jitsu. O total de pontos com bonificação da equipe foi de 46,50.

No atletismo, a GCM Braz ficou em 1º lugar nos 100 metros rasos, em 3º lugar nos 200 metros rasos e em 3º lugar na corrida de 5km. O GCM Erik ficou em 3º lugar no jiu-jitsu.

O subinspetor Charles conquistou a 2ª posição no judô e, na natação, ficou em 4º lugar no nado craw e em 6º lugar no nado costa. O atleta também ficou em 8º lugar no tênis de mesa.

No vôlei de praia, o subinspetor Charles e o GCM Rafael ficaram na 13ª posição. Já no futsal, a equipe da GCM de Vargem ficou em 7º lugar.

Fotos: Guarda Civil Municipal