Megaleilão da Associação Lucas Tapi será neste sábado

O 1º Megaleilão de Gado e Prendas em prol da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer Lucas Tapi acontecerá neste sábado, dia 15, às 14h.

O leilão será no Recinto CBA Leilões Rurais, na rodovia SP-350, no km 260, em São José do Rio Pardo. No local, haverá serviço completo de lanchonete com bebidas e comidas de boteco.

O evento será transmitido pela Elitte Agronegócios, com assessoria de Leilões Rurais Brasil e realização de CBA Leilões Rurais. O leiloeiro será Paulinho Minussi e conta com o apoio da dupla Bimbo e Jhonas.

Para informações sobre o evento e lances, os interessados podem contatar Daniela Ferri pelo número (19) 98996-4465 e Fernanda Cadão pelo celular (19) 99140-7744. Informações podem ser obtidas e lances podem ser efetuados com a Central Ellite Agronegócios pelo número (19) 99988-7025 e com a Central Leilões Rurais Brasil pelo celular (19) 98391-6618.