Prefeitura adota medidas de segurança e contrata vigilantes

Na quarta-feira, dia 12, o prefeito Amarildo Duzi Moraes fez uma live em sua página da rede social Facebook para informar a população sobre as medidas que estão sendo tomadas para aumentar a segurança nas creches e escolas da Rede Municipal de Ensino. Ele estava acompanhado da coordenadora Valdéris Aparecida da Silva Martins, uma vez que a diretora do Departamento de Educação, Renata Taú não pode estar presente.

No pronunciamento, o prefeito informou que medidas preventivas estão sendo tomadas e orientações estão sendo passadas aos estudantes, pais e responsáveis desde a última sexta-feira, dia 7. Além disso, o prefeito informou que 10 seguranças foram contratados e começam a vigilância na segunda-feira, dia 17.



De acordo com Valdéris, as medidas foram alinhadas na tarde de sexta-feira e entraram em vigor na segunda-feira, dia 10. Entre as ações tomadas de forma imediata, todas as portas das unidades foram mantidas trancadas durante todo o dia para que ninguém tivesse acesso ao prédio e os professores passaram a dar aula com a porta trancada com chave.



Valdéris informou que as aulas de educação física estão sendo dadas todas dentro da escola e tudo está acontecendo dentro da escola na presença do maior número de funcionários possível quando estão fora da sala de aula. Além disso, nenhuma pessoa está sendo atendida dentro da escola e algumas provas foram adiadas.



A coordenadora ainda pediu aos professores e pais que evitem espalhar e circular notícias sem ter certeza da fonte e se é verdadeira ou não, para que ninguém entre em pânico desnecessariamente.

Ela explicou que a orientação do Governo Federal em relação a ataques à escola é que qualquer pessoa que observar algo suspeito que possa caracterizar uma ameaça, que denuncie às autoridades ligando 190, pois as autoridades vão verificar se a ameaça de fato procede. Valdéris ainda pontuou que o Ministério da Justiça criou um canal de denúncias pelo link www.gov.br/escolasegura e está monitorando todos os casos de ameaça.

A coordenadora ressaltou a importância de preservar as crianças, uma vez que nas creches há crianças de 0 a três anos e nas escolas há crianças de 4 a 10 ou 11 anos. “Nosso público são crianças pequenas e elas se assustam, então evitamos colocar essas notícias em grupos ou canais que as crianças têm acesso, pois elas leem e não filtram algumas informações, como os adultos fazem, elas ficam assustadas. Então nós procuramos acalmar as crianças que estão assustadas, não no sentido de desleixo, de falar que não está dizendo nada e que é loucura, nós sabemos sim da seriedade e do nosso compromisso com a segurança das crianças, mas não podemos também deixar com que as crianças se sintam ameaçadas todo momento, porque isso não é saudável para ninguém”, disse.



O prefeito comentou que na Rede Municipal de Ensino há oito creches e sete escolas em atividade atualmente e que várias pessoas questionaram o porquê de não colocar a Guarda Municipal no interior dos locais, mas que não há guardas para tudo isso.

O prefeito pontuou que realizou reuniões na segunda-feira, dia 10, com o objetivo de dar a maior sensação de segurança possível às crianças e aos pais e que, se tudo ocorrer conforme o planejado, na segunda-feira, dia 17, 10 seguranças serão contratados por 30 dias, seguindo o limite permitido pela lei.



A coordenadora Valdéris também orientou que os pais monitorem os filhos, bem como as comunidades e sites que eles estão acessando na internet, pois a segurança das escolas começa dentro das casas.

Amarildo pontuou que, ao todo, há oito creches e sete escolas e que haverá um vigilante em todo o expediente dentro de 10 locais. A GCM também continuará com o trabalho externo e com visitas frequentes. Nos outros cinco locais, segundo o informado, a GCM dará um apoio ainda maior.

Após, será aberta uma licitação, que demora cerca de 60 dias, para colocar um vigilante não armado em cada um dos 15 locais. O prefeito ressaltou que serão vigilantes não armados, pois se fossem armados seriam necessários aguardar o prazo de 90 dias para o início. No entanto, o vigilante é treinado e capacitado e estará uniformizado.

O prefeito pontuou que a contratação dos 10 vigilantes está acontecendo em tempo recorde e que a prefeitura não pode atuar em escolas particulares e estaduais, onde a segurança é do estado. No entanto, ele pontuou que a Polícia Militar está atuando em todas as escolas da rede estadual do município.