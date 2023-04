Vargem já registra 13 casos de dengue neste ano

O aumento de casos de dengue já começa a preocupar os moradores de Vargem Grande do Sul. De janeiro a esta quarta-feira, dia 12, 13 casos positivos de dengue já foram registrados na cidade. No total, 34 pessoas já foram notificadas.

Informações da Prefeitura Municipal dão conta de que em janeiro uma pessoa foi notificada com a doença, mas o caso deu negativo. Em fevereiro, houveram cinco notificações, todas negativas. Em março, contudo, a situação começou a mudar, onde 17 casos foram notificados e seis deles foram positivos. Em abril, até quarta-feira, dia 12, 11 notificações já haviam sido realizadas e sete delas foram positivas.

O Departamento de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul alerta a população da importância de continuar de forma permanente, o combate ao mosquito Aedes aegypti transmissor da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya.

Segundo o explicado, com as chuvas frequentes é preciso ficar alerta com os potenciais criadouros de dengue, uma vez que o acúmulo de água parada facilita a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

A Vigilância Epidemiológica informou que os agentes comunitários e de endemias fazem a busca ativa durante as visitas, mas é importante um trabalho em conjunto com a população para retirar todo material que possa acumular água em sua residência, quintal e terrenos baldios.

“A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros”, disse.

Ações

Na última semana, a Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Departamento de Saúde intensificou os trabalhos para o combate do mosquito Aedes aegypti. Na ocasião, os agentes comunitários e de endemias fizeram visitas nas residências e em pontos estratégicos e imóveis especiais e comerciais.

Nesta última semana também foi realizada a Avaliação de Densidade Larvária (ADL) em todo o município para levantamento de índices. De acordo com a prefeitura, seriam visitados entre 700 e 800 imóveis para realizar a amostragem.

Nesta última semana também foi realizada a Avaliação de Densidade Larvária (ADL) em todo o município para levantamento de índices. De acordo com a prefeitura, seriam visitados de 700 a 800 imóveis para realizar a amostragem.

No final de março, aconteceu na Casa da Cultura, a Semana Estadual de Mobilização Social para o Combate às Arboviroses, uma campanha de conscientização e prevenção realizada anualmente no Estado de São Paulo, onde foi realizada uma reunião técnica com repasse de informações e estratégias de combate as arboviroses, com os agentes comunitários e de endemias.

Ainda nessa semana, os agentes comunitários realizaram teatro, jogos, brincadeiras e atividades com os alunos das escolas EMEB Mário Beni, EMEB Antônio Coury e EMEB Prof. Henrique de Brito Novaes.

No Estado

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, neste ano, até o dia 27 de março, o Estado de São Paulo havia confirmado 61,3 mil diagnósticos de dengue em todo o Estado e 48 mortes.

Os dados mostram uma queda de 16,4% nos casos de dengue em comparação com o mesmo período do ano passado, onde houveram 73,4 mil casos. Os óbitos em 2023 até o final de março também marcam uma queda de 31,4%, uma vez que em 2022, no mesmo período, o Estado havia registrado 70 óbitos pela doença.

Últimos anos

Infelizmente, já é possível notar um aumento do número total de casos confirmados com a dengue em Vargem Grande do Sul em relação ao ano passado, uma vez que em 2022 houve apenas 17 notificações e oito pessoas testaram positivo para a doença.

Em 2021, 60 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Em 2020, no entanto, a cidade chegou a 60 casos ainda em abril e, durante todo o ano, houveram 208 casos positivos.

Já em 2019, a cidade sofreu uma forte epidemia, com 436 casos de dengue, chegando à marca de 200 casos ainda em maio.

A doença

Os sintomas mais comuns da dengue são dores de cabeça, dor nos olhos, febre alta (muitas vezes passando dos 40º), dor nos músculos, dor nas juntas, manchas vermelhas por todo o corpo, falta de apetite, fraqueza e, em alguns casos, sangramento da gengiva e do nariz.

No caso de sentir os sintomas, o Departamento de Saúde recomenda que a população procure o médico mais próximo da sua residência. Se o caso der positivo, segundo o informado, a Vigilância Sanitária irá fazer todo o trabalho de bloqueio para evitar o avanço e contaminação da doença.