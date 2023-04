Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Moacyr Franco

Nascimento: 05/10/1936 Ituiutaba Minas Gerais

Atividades: Ator, cantor, compositor, autor e apresentador de TV

Em 1959, no Programa Praça da Alegria, interpretou o personagem ‘’Mendigo’’. Quando o programa passou a ser gravado na TV Rio, o artista e o personagem ficaram ainda mais conhecidos.

Seu bordão que divertia a plateia foi transformado em marchinha de carnaval: ‘’Me dá um Dinheiro Aí’’, grande sucesso do carnaval.

Estourou com outras músicas “Suave é Noite’’; ‘’Ainda Ontem Chorei de Saudade’’; ‘’ Se eu não Puder te Esquecer’’.

E sofreu um sério aneurisma nos anos 70 e depois disso um AVC; que prejudicou a carreira.

Lançou vários discos e fez sucesso com a canção ‘’Balada Número Sete’’, homenageando Mané Garrincha.

Ganhou 42 discos de ouro, além de trabalhar nas principais emissoras do país apresentando, produzindo, escrevendo e atuando em diversos programas de televisão.

Em 1978, fez sucesso em todo país com ‘’Turbilhão’’ (A Nossa Vida é um Carnaval) música mais tocada no carnaval daquele ano.

Em 1998, sua música “Seu Amor é Tudo” e “Dia da Formatura” foram sucessos.

Em 2003, sua composição “Tudo vira Bosta” gravada por Rita Lee, integrou a trilha sonora da novela “Senhora do Destino“, exibida em 2004 pela Rede Globo de Televisão.

Foram seus sucessos: “Ninguém Chora por Mim”, “Doce Amargura” e “Que Será de Ti”.

Moacyr Franco, obrigado pelo seu legado.

Salve Moacyr Franco!!!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho