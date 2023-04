Gente e Fatos

José Alberto

Em São Paulo, onde reside, José Alberto Aguilar Cortez celebra a passagem do seu aniversário na terça-feira, dia 18, ladeado pelo carinho da esposa Beatriz, dos filhos Patrícia, Beto e Cláudia, da nora Liza, dos genros Igor e Dario e dos netos Enzo, Helena, Pedro e Júlia. Foto: Arquivo Pessoal

Lidiane

A bancária Lidiane Aparecida Carlantonio Buozi brinda seu aniversário nesta segunda-feira, dia 17, recebendo o carinho do marido Daniel, dos filhos Elisa e Henrique, dos familiares, amigos e colegas de trabalho. Foto: Arquivo Pessoal

Eduardo

O delegado de polícia Eduardo Denadai Campos, assistente da seccional de São João da Boa Vista brinda a passagem do seu aniversário nesta segunda-feira, dia 17, recebendo os cumprimentos da esposa Ana Cláudia, do filho João Lucas, da nora Sofia, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Marcelo

O advogado Marcelo Feriato da Silva comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 17. Os parabéns ficam por conta da esposa Aline, dos filhos Gabriel e Pedro, da mãe Dirce, da irmã Cristiane, dos cunhados, amigos, da equipe da loja Casa das Roupas e do escritório de advocacia. Foto: Arquivo Pessoal

Manuela

Na sexta-feira, dia 14, Manuela Monteiro Urbano completou 8 anos de idade e foi o centro das atenções dos pais, avós, tios e coleguinhas. Foto: Arquivo Pessoal

Wilian

O farmacêutico Wilian Elidio da Silva troca de idade neste sábado, dia 15, recebendo o carinho da esposa Letícia e dos filhos Pedro e Ana Luzia. O aniversariante recebe ainda os parabéns dos pais Ângela e Serginho, das irmãs e dos cunhados. Foto: Arquivo Pessoal

César

O empresário César Adolfo celebra a chegada dos seus 30 anos neste sábado, dia 15, junto a esposa Angélica, ao irmãos William, aos pais Rita e Donizeti e a tia Carminha. Foto: Arquivo Pessoal

Heloísa

Neste sábado, dia 15, Heloísa Bueno Rodrigues sopra seus 5 aninhos e recebe os mimos dos pais Lilian e Christian, da irmã Valentina, dos avós Eva Vilma, Rosa e Celso, de seus tios e amiguinhos. Foto: Arquivo Pessoal

Celino

Celino Tapi aniversariou na quinta-feira, dia 13, quando recebeu os cumprimentos da esposa Sebastiana, dos filhos Luciano, Alessandro e Marcelo, das noras, dos netos, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Lígia

Lígia Rozato troca de idade neste domingo, dia 16, recebendo o abraço da mãe Maria do Carmo, dos irmãos Débora e Tiago, dos cunhados Fernando e Adriana e dos sobrinhos. Foto: Arquivo Pessoal

Ângela

Em São Paulo, onde reside, Ângela Madrini aniversariou na quarta-feira, dia 12, quando recebeu os cumprimentos dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Lúcia

Na sexta-feira, dia 14, Maria Lúcia da Silva trocou de idade e recebeu as felicitações dos filhos Paola e Otávio e das irmãs. Foto: Arquivo Pessoal

Lívia comemora 10 anos

Lívia de Freitas Carozi recebeu nesta quarta-feira, dia 10, o abraço de toda a família e amiguinhos do Colégio Externato, na comemoração de seus 10 anos. Os pais Juliana e Lucas Dotta Carozi, prepararam com todo carinho a festa do aniversário da filha que contou também com os parabéns da equipe da Drogaria Total Mais Saúde. Foto: Arquivo Pessoal

Emanuel

Trazendo ainda mais felicidade ao lar da família, Emanuel Donizetti Marciano Santa Maria, filho de Edieslen de Oliveira Marciano e Alexsander de Freitas Santa Maria, nasceu no último sábado, dia 8, pesando 3.360 kg e medindo 48 cm na maternidade do Hospital de Caridade. Emanuel é neto de Fernando Marciano pelo lado materno e de Sônia Maria de Freitas e do vereador Célio Santa Maria pelo lado paterno. Foto: Arquivo Pessoal

Leila

A empresária Leila Cristina Umbelino Fabiano comemorou a passagem do seu aniversário na última quarta-feira, dia 12, quando recebeu os cumprimentos do marido Raphael e do filho João Raphael. Foto: Arquivo Pessoal

Joice Rafaela

Joice Rafaela Rodrigues Belchior troca de idade neste domingo, dia 16, recebendo o carinho do marido Francisco, dos filhos Arthur e Enrico, da mãe Márcia, dos sogros Luiz e Ana e da avó Tereza. Foto: Arquivo Pessoal

Tatiane

Tatiane Vidal celebra seu aniversário e recebe o carinho do marido Fernando e dos filhos Matheus e Rafael. Foto: Arquivo Pessoal

Luís Fernando

Na quinta-feira, dia 20, Luís Fernando Bíscaro celebra seu aniversário e recebe os cumprimentos da esposa Nanci, da filha Maria Fernanda e dos pais Dagmar e José. Foto: Arquivo Pessoal

Patrícia

Na sexta-feira, dia 14, Patrícia Fiorini aniversariou e recebeu os cumprimentos da irmã Cássia, da sobrinha Mariana, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Amanda

Amanda Nogueira de Freitas, profissional de educação física, brindou a passagem do seu aniversário na sexta-feira, dia 14, quando recebeu os parabéns da mãe Sirlene, do padrasto Marcos e do noivo Erik. Foto: Arquivo Pessoal

Luigi

Luigi Romão Mineli comemorou seu aniversário de 12 anos no último dia 5, junto ao irmão Lorenzo e aos pais Joice e Ronaldo. Foto: Arquivo Pessoal

Angélica

A analista de crédito Angélica Cláudia Patrone Reis troca de idade na sexta-feira, dia 21. Os cumprimentos ficam por conta do marido Thiago, dos pais Elisabete e Josué e dos irmãos. Foto: Arquivo Pessoal

Daisy

A consultora de vendas Daisy de Fátima Paulino troca de idade na terça-feira, dia 18, recebendo as felicitações dos filhos Igor e Ramon. Foto: Arquivo Pessoal

Carla

Na terça-feira, dia 11, Carla Maria Costa Tapis celebrou seu 12º aniversário no Pipoca Doce, onde recebeu os parabéns dos pais Carlos e Maria Cândida, dos irmãos André e João Vitor, amiguinhos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Helena

Em São José do Rio Pardo onde reside, Helena de Sylos Quinello completa 10 anos de idade neste domingo, dia 16. Os parabéns ficam por conta dos pais Maria Bárbara e Alexandre, familiares e amiguinhos. Foto: Arquivo Pessoal

Marizete

Marizete Gomes Guerra Gonçalves aniversariou na terça-feira, dia 11, quando recebeu os cumprimentos do marido Alessandro Henrique, dos filhos Marília, Maria Fernanda e Guilherme e das netas Heloísa, Júlia, Antonella e Yasmin