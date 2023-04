A violência batendo na porta das nossas escolas

Agiu com sabedoria a direção da Etec de Vargem Grande do Sul ao tomar os procedimentos corretos, levar o caso à polícia, suspender o aluno enquanto o fato era apurado, publicar a nota de esclarecimento, não alimentando a histeria coletiva que envolve as pessoas que só tomam conhecimento dos fatos superficialmente pelas redes sociais.

Porém, é natural que as pessoas cujos filhos estudam nas escolas sintam medo, ficam indignadas e peçam soluções às autoridades competentes.

Por seu lado, a autoridade policial se acautelou nas investigações não se deixando levar pelos alaridos que vinham das redes sociais, criando desnecessário pânico com consequências às vezes trágicas também na vida dos jovens envolvidos.

A apuração do possível caso de ameaça segue agora os trâmites normais na Justiça, com a Promotoria Pública cumprindo o seu papel de denunciar ou não os envolvidos. Para os jovens, fica a lição e o aprendizado.

É fato notório o aumento da violência junto aos jovens e a sua relação com as redes sociais. Muito a sociedade brasileira, os governos em todos os níveis terão de evoluir para fazer frente a esta nova estadia de violência. Porém, não será apenas colocando policiais armados nas escolas, ou ensinando defesa pessoal aos professores que a situação irá melhorar, pois o buraco é bem mais embaixo e profundo.

A pauta social e psicológica dos alunos deve entrar de vez na discussão, ouvindo os professores e estudiosos do assunto para encontrar o melhor caminho. Unir todas as medidas, as de segurança com a presença de mais policiamento, ouvir mais, criar canais de denúncias seguros sobre possíveis atentados, fazer com que os jovens tirem melhor proveito do conteúdo das redes sociais, enfim, os caminhos são inúmeros e devem ser trilhados com urgência para dar mais segurança e sossego aos alunos, pais e professores, inclusive da nossa pequena Vargem Grande do Sul.