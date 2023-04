Bushido é campeã da Copa Hortolândia

Os judocas da Associação e Projeto Social Bushido de Judô participaram no sábado, dia 15, da Copa Hortolândia de Judô organizada pela Oitava Delegacia Oeste de Judô. A equipe contou com 43 judocas que conquistaram 17 medalhas de ouro, 16 medalhas de prata, 12 medalhas de bronze e o troféu de campeã da Copa na classificação geral.

Ganharam medalhas de ouro Maria Eduarda Fermoselli Adão no sub 21 e no sênior, Victória Fermoselli Leandrini, Gustavo Slootemaker Tabet, Diego Colan Pinheiro Santos Filho no sub 18, Maria Eduarda de Lima Taú no sub 18 e no sub 21, Lavínia Lopes Coelho, Isadora Oliveira Agnoli, Maria Luiza da Costa Rabelo, Estefani Vitória Ferreira Martins, Ana Beatriz Alves da Costa, Guilherme Slootemaker Tabet, Gustavo Fernandes Ferreira, Mariana de Freitas Aliende, Ariane de Freitas Domingues e Gabriel Asnaldo Romão.

As medalhas de prata foram conquistadas por Mariana Bernardo da Costa, Vinícius Lohan Cândido Coelho no sub 21 e no sênior, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi no sub 18 e no sub 21, Maria Victória Fermoselli Witkovski, João Vitor Ramazotti Júnior, Gabrieli Heloisi Bibiano Vieira, Sophia Gabriely Alves da Costa, Anna Clara da Costa Rabelo, Manuela Leal de Barros, Luís Felipe Albuquerque de Alapenha, João Pedro Alves da Costa, João Guilherme Emídio Teixeira, Davi Guilherme Madrini Avanzi e Pedro Henrique Graciano.

Os atletas Rafael da Costa Casagrande, Maria Gabriela Ramos Araújo, Diego Colan Pinheiro Santos Filho no sub 21, Pedro Henrique de Lima Taú, Luiz Miguel Alves da Costa, Emanuelli Maria Urtado Porfírio, Maria Isabel Ramazotti, Melissa Asnaldo Romão, Livia Nabarro Pereira dos Santos, Rian Lopes Coelho, Marina Freitas M. Domingues e Hilton Barbosa Almeida de Carvalho conquistaram medalha de bronze.

O sensei Daniel parabenizou todos os judocas, medalhistas ou não, que lutaram muito e representaram muito bem o projeto, a associação e a cidade de Vargem Grande do Sul. “Agradecimentos a toda diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, a todos os pais e mães que acreditam no nosso trabalho e que estão fechados conosco, aos senseis e alunos que trabalharam como árbitros e oficiais técnicos, a sensei Duda Fermoselli que me ajudou muito como técnica, aos amigos que nos apoiam, Lukinha Aliende, Aline Guerrero, ao diretor do Departamento de Esportes Luís Carlos e ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). Arigato gozaimasu!”, completou.