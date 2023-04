Igreja Nossa Senhora Aparecida fará Jantar dos Anos 80

A paróquia Nossa Senhora Aparecida fará um Jantar do Anos 80 no dia 6 de maio, um sábado, às 20h. O evento será no Centro Pastoral Padre Donizetti. No cardápio, haverá arroz, feijão, carne, macarronada, salada e sobremesa. Bebidas serão vendidas à parte.

Os ingressos já podem ser adquiridos e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3641-7256. Crianças até sete anos não pagam, de oito a 12 anos pagam meia, sendo R$ 30,00 e acima de 13 anos pagam R$ 60,00.