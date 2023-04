Leo Martins conquista 2 medalhas de ouro

Dois importantes torneios de luta de braço, os mais disputados da América Latina, aconteceram no último final de semana, no Expo Center Norte, em São Paulo: o Campeonato Sul Americano e o Arnold Classic. Atletas de Vargem Grande do Sul participaram das disputas, com destaque para Leonardo Martins, que ganhou medalhas de ouro nos dois torneios.

No sábado, dia 15, foi disputado o Sulamericano, com apoio da South American Arm Wrestling Federation, que reuniu atletas de destaque na modalidade. Uma das lutas mais esperadas do evento foi a da medalha de ouro na categoria 90 kg, onde Leonardo lutou com um dos maiores atletas do país, seu irmão Leandro Veloster.

Essa foi a primeira vez que os dois irmãos vargengrandenses se enfrentaram em um campeonato federado. Leonardo conquistou a vitória, se tornando campão sul-americano.

No dia seguinte, domingo, dia 16, Leonardo competiu pelo Arnold Classic, que reuniu 16 atletas na disputa pela medalha de ouro na categoria 90 kg. O vargengrandense mais uma vez mostrou seu talento e foi o campeão do torneio. Assim, com essas duas vitórias, ele comentou à Gazeta de Vargem Grande que conquistou todos os títulos em disputa no Brasil e na América Latina.

À Gazeta de Vargem Grande, Leonardo explicou que se preparou durante dois meses para estes torneios e afirmou estar muito feliz com a conquista. Ele agradeceu sua esposa Fran Rui, seu irmão Leandro e todo o grupo que treina junto a ele no dia a dia. Agradeceu ainda aos patrocinadores e ao preparador físico Jean Melo.

Otávio

Também de Vargem Grande do Sul, Luís Otávio Cossulim, disputou o Arnold Classic, conquistando a medalha de bronze. Ele afirmou ter ficado muito feliz com o resultado, por ser um dos maiores eventos da América latina.

Otávio agora vai se preparar para o Campeonato Brasileiro de Interclubes junto aos seus professores Leandro Veloster e Léo Martins. Otávio vem se destacando em eventos da Federação e Confederação e seus professores se mostraram orgulhoso de seus resultados. Otávio agradeceu sua namorada Isabella, seu irmão Miguel Cossulim, os professores Léo Martins e Leandro Veloster e seus parceiros de treino.