Pesqueiro realiza 1ª Cavalgada

A 1ª Cavalgada do Pesqueiro Nossa Senhora Aparecida será neste domingo, dia 23. A saída será às 10h, no Sítio Reinaldo Sandrini com benção do padre.

O evento está sendo organizado por José Marcos Cossulim, conhecido como Marcos Guri, e Valdir Cossulim, conhecido como Bigode. Também estão ajudando na organização da cavalgada Ronaldo Marques, Viviane Cunha, Isabel Cristina de Lima e Gervásio Rotta. No pesqueiro, haverá show com Ronaldo Marques e almoço. O prato feito, com porco à paraguaia, feijão gordo, arroz, espetinho e salada, está sendo vendido por R$ 30,00.

Os interessados podem comprar antecipadamente com Bel pelo telefone 99407-4995, com Marco pelo telefone 99959-0959 e Valdir pelo telefone 98129-1390.