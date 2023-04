Acidente deixa uma pessoa ferida entre Rio Pardo e Itobi

Uma pessoa ficou ferida depois de um acidente entre um carro e um caminhão na Rodovia Deputado Eduardo Vicente Nasser, a SP-350, na manhã de terça-feira, dia 18, entre São José do Rio Pardo e Itobi.

De acordo com informações da concessionária que administra a via, a colisão lateral aconteceu no quilômetro 254 sentido sul. O trânsito, contudo, não precisou ser interrompido.

Uma pessoa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao pronto-socorro de São José do Rio Pardo e o outro condutor não teve ferimentos. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.