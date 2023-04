Casal fica ferido após batida em árvore em São José do Rio Pardo

Um casal de idosos ficou ferido após perder o controle do carro e colidir em uma árvore. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira, dia 18, no bairro Buenos Aires, em São José do Rio Pardo.

De acordo com as informações do Portal Rio Pardo, o casal teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal. A Polícia Militar esteve no local e registrou um boletim de ocorrência.