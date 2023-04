Dupla foi detida por traficar no Parque Industrial

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu dois rapazes por tráfico de drogas na noite do dia 14, por volta das 20h, na Avenida Centenário, no Parque Industrial.

Durante patrulhamento pela Via Expressa Antônio Bolonha, os PMs viram uma motocicleta Honda com dois ocupantes. Ao perceberem a presença dos policiais, eles aumentaram a velocidade, entrando na alça de acesso da SP-344, sentido São João da Boa Vista.

A equipe acompanhou a moto, que foi abordada no km 238, próximo ao Pedregulho. Na busca pessoal, foram encontrados com o motorista três celulares e R$ 205,00 em cédulas diversas. Ele não soube explicar a origem do dinheiro.

Com o passageiro, foram encontrados um celular, um invólucro plástico com maconha, pesando 19 gramas, e R$ 30,00.

Durante as pesquisas, foram constatadas irregularidades administrativas com relação ao condutor e veículo. Em um dos celulares, havia uma carta endereçada para Iran e Léo, sendo coincidentemente o nome de dois rapazes envolvidos no homicídio que ocorreu em Vargem na quinta-feira, dia 13. Questionados sobre a carta, nada responderam.

A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde a autoridade de plantão determinou a apreensão dos objetos e substância, bem como a prisão de ambos pelo crime de tráfico de drogas. Eles ficaram à disposição da Justiça e a motocicleta foi apreendida.