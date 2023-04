Perdeu o sentido e bateu o carro em poste no Centro

Um homem passou mal, perdeu os sentidos e bateu o carro em uma placa de sinalização no cruzamento das ruas Sete de Setembro e Major Corrêa, no Centro, no início da tarde da última quinta-feira, dia 20. A ocorrência aconteceu por volta das 13h e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Guarda Civil Municipal (GCM) compareceram no local.

De acordo com o apurado pela Gazeta de Vargem Grande junto à GCM, a glicemia do homem estava muito baixa e, por isso, ele perdeu o sentido e o controle do carro, que passou em cima da calçada e bateu em uma placa de sinalização, quebrando o postinho e parando no local.

O homem, que estava sozinho no carro, foi socorrido sem ferimentos e levado ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. Felizmente, não havia nenhuma pessoa passando na via e nenhum veículo foi atingido.