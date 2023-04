Inscrições para cursos iniciam na segunda

Na próxima segunda-feira, dia 24, inicia as inscrições para dois cursos gratuitos oferecidos pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da Prefeitura de Vargem Grande do Sul em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), sendo um de assistente de recursos humanos e um de cuidador de idosos.

As inscrições seguem até o próximo sábado, dia 29, e devem ser realizadas no Poupatempo. A previsão de início das aulas dos cursos é dia 8 de maio na Biblioteca Municipal Victor de Lima Barreto, localizada na Rua Batista Figueiredo, nº 235, no Centro, de segunda a sexta-feira das 18h às 22h.

Na inscrição, menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, sendo que neste caso deverá estar em posse do RG e CPF do acompanhante.

Assistente de RH

Para se matricular no curso de assistente de recursos humanos, é necessário levar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.

Para o curso o interessado deve ter pelo menos o ensino médio incompleto e ser maior de 15 anos. Este curso é para quem tem dinamismo e poder de análise, consegue atuar em equipe e tem facilidade para propor soluções e lidar com situações adversas.

Os conteúdos do curso são elaborar planilhas, preencher formulários e arquivar documentos, publicar vagas e realizar a triagem preliminar de currículos, auxiliar na execução dos procedimentos de recrutamento, seleção e integração de pessoas, apoiar e programar ações pertinentes ao desenvolvimento de pessoas, retenção, avaliação de desempenho e elaboração de planos de cargos e salários, orientar funcionários e atuar na organização de treinamentos e desenvolvimento de pessoas, planejar e operacionalizar eventos relacionados com qualidade de vida e segurança no trabalho, comunicar com clareza, de forma oral e escrita, para evitar e resolver conflitos e atender clientes internos e externos.

Cuidador de idoso

Os interessados em se matricular para o curso de cuidador de idoso, devem comparecer no Poupatempo com RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. ‘’Cursos em diferentes áreas são de extrema importância no cenário atual, já que com a alta demanda, faltam profissionais qualificados. Vargem dá um passo à frente na capacitação de seus munícipes’’, disse Kátia Santiago, coordenadora.

Serão trabalhados durante a capacitação algumas habilidades, como incentivar a pessoa idosa a manter um envelhecimento ativo e saudável, utilizando atividades de lazer, compreender os limites profissionais e respeitar a autonomia da pessoa idosa, identificar fatores de risco e realizar cuidados paliativos, primeiros socorros e prevenção de acidentes, lidar com casos de mobilidade funcional reduzida, realizar ações de prevenção à vulnerabilidade social, psicológica e física, técnicas para uma comunicação assertiva com a pessoa idosa, membros da família e equipe multiprofissional, tecnologias para o cuidado da pessoa idosa, monitoramento do estado de saúde e cuidados com a medicação, garantir conforto, higiene e boa alimentação da pessoa idosa e programas voltados a idosos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).