4ª Caminhada da Via Crucis será no dia 1º de maio

A 4ª Caminhada da Via Crucis, percurso de 12 km do Caminho da Fé que passa por Vargem Grande do Sul, será realizada no dia 1º de maio. Este ano, a caminhada acontece com o tema ‘Uma Caminhada pela Vida, Dom de Deus’.

A edição tem início a partir das 5h30, no Monumento de Nossa Senhora Aparecida, com a bênção dos caminheiros. Às 7h30, ocorre a bênção dos ciclistas e início do pedal pelo caminho.

O encerramento da caminhada acontece na 15ª estação, no Monumento da Ressurreição, na Pousada do Wagner, com a bênção final.

De acordo com a Comissão Organizadora da Via Crucis, esse ano também haverá arrecadação de alimentos, que deverão ser entregues no Monumento de Aparecida, no início da caminhada.

Como nos anos anteriores, haverá transporte gratuito saindo de diversos pontos da cidade, às 4h30 e às 5h da manhã. Os pontos são o Cristo Redentor, Etec, igreja Nossa Senhora Aparecida e igreja Matriz de Sant’Ana.

As fichas para participação da caminhada estão disponíveis no link https://linktr.ee/viacrucisvgsul e deverão ser entregues à Comissão antes do início da caminhada.