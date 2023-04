Biblioteca recebeu alunos de Itobi nesta semana

Na última quarta-feira, dia 19, os alunos da escola Escola Estadual Prof. José Zilah dos Santos de Itobi fizeram uma visita à Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto, de Vargem Grande do Sul.

De acordo com a Prefeitura Municipal, as 27 crianças matrículas no 5º ano passaram por uma experiência completa, onde puderam desfrutar do momento de leitura com o arsenal de diversos livros da biblioteca, além de conhecer um pouco mais sobre a cultura com a monitoria da Exposição O Cangaceiro e exibição de parte do filme de 1953, que teve como cenário a cidade de Vargem Grande do Sul.