Campanha de prevenção ao câncer bucal continua até o final de maio

O Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal realizará a Campanha Contra o Câncer Bucal até 31 de maio. Assim, todas as unidades de Saúde do Município com serviço odontológico estarão recebendo a população para uma avaliação rápida e indolor.

Para participar da campanha, basta que o paciente procure o Posto de Saúde mais próximo de sua residência. O atendimento não requer agendamento. “A prevenção é o artifício mais eficaz que temos contra as doenças, por isso campanhas como o da Prevenção ao Câncer Bucal é tão importante’’, ressaltou a diretora de Saúde, Maria Helena Zan.

Na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes no Jardim Santo Expedito, na ESF Dr. Edward Gabriolli na Vila Polar, na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende no Jardim Dolores e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) na Vila Santa Terezinha, o atendimento acontece das 7h às 16h. Na ESF Dr. Benedito Martins no Santa Marta, das 7h às 11h.

Vacinação

No último sábado, dia 15, em conjunto com o Dia D da Campanha de Vacinação contra gripe influenza foi realizado a Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal. O atendimento foi realizado pelos dentistas da rede municipal de saúde, que comemoram a grande procura pelos atendimentos, onde centenas de pessoas já foram atendidas.

Sinais e sintomas:

A Prefeitura Municipal alertou para os sinais e sintomas do câncer bucal, sendo lesões (feridas) na cavidade oral ou nos lábios, que não cicatrizam por mais de 15 dias, que podem apresentar sangramentos e estejam crescendo, manchas/placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas, céu da boca ou bochechas, nódulos (caroços) no pescoço e rouquidão persistente.

Foi informado ainda que nos casos mais avançados, observa-se dificuldade de mastigar e de engolir, dificuldade na fala, sensação de que há algo preso na garganta e dificuldade para movimentar a língua.

Os fatores que aumentam o risco do câncer de boca, segundo a prefeitura, como a exposição ao sol sem proteção, representa risco importante para o câncer de lábios, exposição a óleo de corte, amianto, poeira de madeira, poeira de couro, poeira de cimento, de cereais, têxtil e couro, amianto, formaldeído, sílica, fuligem de carvão, solventes orgânicos e agrotóxicos, está associada ao desenvolvimento de câncer de boca, trabalhadores da agricultura devido a exposição ao sol e aos agrotóxicos, consumo de álcool em grande consumo e tabagismo.

A prevenção, conforme o informado pela prefeitura, é não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, ter alimentação rica em frutas, verduras e legumes, manter boa higiene bucal, usar preservativo na prática do sexo oral e prestar atenção a mudanças na coloração ou no aspecto da boca.