Centenas de pessoas foram no Dia D de imunização contra gripe

O Departamento de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul realizou no último sábado, dia 15, o Dia D da Campanha de Vacinação contra a gripe (influenza). De acordo com a Prefeitura Municipal, centenas de pessoas foram imunizadas, demonstrando o interesse da população em se prevenir da doença.

Todas as Unidades de Saúde se mobilizaram em uma ação única para vacinar o maior número de pessoas pertencentes aos grupos prioritários.

A campanha foi realizada das 8h às 12h com as equipes de enfermeiros, agentes comunitários e a diretora de saúde Maria Helena Zan, que comemoraram o sucesso da campanha.

A gripe tem como agente causador o vírus da Influenza, e geralmente é caracterizada por febre alta, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse.

A prefeitura informou que a vacinação continua conforme divulgação nas redes sociais da Prefeitura Municipal.

Todas as unidades de saúde se mobilizaram. Foto: Arquivo Pessoal