Estúdio de luta inaugura nesta sexta

Estúdio da Luta R Ramos Team, do professor Ricardo Ramos, o Rick, inaugura nesta sexta-feira, dia 21, às 14h. O estúdio fica à Rua Primeiro de Maio, nº 870, no Centro. No local, haverá taekwondo, muay thai e jiu jitsu.

Segundo o informado pelo professor Rick, o objetivo do estúdio é ajudar a formar bons cidadãos, trabalhando inclusive com crianças carentes.

Para mais informações, o telefone (19) 99302-8674