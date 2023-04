O que é Inteligência Artificial e qual a sua influência nas redes sociais?

Da maneira mais simples possível, a inteligência artificial pode ser definida como uma área da computação que desenvolve máquinas que realizam atividades de maneira autônoma. Essa autonomia é consequência do desenvolvimento de poderosos softwares, que estão entre as principais tecnologias da atualidade. A inteligência artificial possui potencial para influenciar todas as dimensões da vida humana, principalmente através da manipulação da linguagem, com palavras, sons ou imagens [1].

De maneira mais ampla, a inteligência artificial pode ser vista como um conjunto de diversas tecnologias, que são capazes de fazer com que as máquinas consigam detectar, compreender e agir da forma mais parecida possível aos seres humanos. Essa autonomia das máquinas também está associada aos algoritmos, que são sequências de instruções bem definidas, normalmente usadas para resolver problemas, e que são fundamentais na programação dos computadores. Ou seja: os conceitos de inteligência artificial, algoritmo e software estão muito interligados, e essencialmente orientados para a questão da linguagem, que é o cérebro da cultura humana [2].

O maior impacto da inteligência artificial está nas redes sociais, através, principalmente, da sugestão de anúncios inspirados nas pesquisas que realizamos na Internet. Por trás das páginas do Facebook, Instagram, TikTok e muitas outras plataformas, existem poderosos algoritmos que monitoram nossas pesquisas e sugerem ofertas de produtos, que nos estimulam a consumir cada vez mais. Por exemplo: se estamos pesquisando modelos de notebooks na Internet, a inteligência artificial automaticamente começará a sugerir anúncios de notebooks nas nossas redes sociais. O problema é que, no caso de muitos jovens que estão consumindo conteúdos violentos, essas sugestões são também de conteúdos violentos, estimulando ainda mais o comportamento agressivo desses jovens [2].

A vigilância, discernimento e equilíbrio na utilização das redes sociais são estratégias fundamentais para os dias de hoje. Desde a moderação automática de conteúdo e recomendações personalizadas até os anúncios que recebemos, a inteligência artificial já está, através da manipulação da linguagem, determinando comportamentos, sugerindo ideologias e estimulando mobilizações que podem se tornar cada vez mais perigosas. É muito difícil controlar toda essa influência, pois um volume praticamente infinito de dados é produzido diariamente. O mais incrível é que a inteligência artificial consegue gerenciar com muita eficiência esse enorme volume de dados [3].

Precisamos de um grande trabalho de conscientização para analisar a influência excessiva da inteligência artificial e das redes sociais nas nossas vidas. Esse trabalho envolve algumas ações muito concretas: debates e produção de conteúdos sobre os riscos das redes sociais, conscientização dos pais sobre a dependência de smartphones e sugestão de conteúdos saudáveis e construtivos para crianças e adolescentes. Se o maior risco da inteligência artificial é a capacidade que ela tem de manipular a linguagem, será também através da linguagem que os seres humanos deverão vencer essa batalha, através da produção de conteúdos cada vez mais qualificados, saudáveis e construtivos, antes que seja tarde demais.

