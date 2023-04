1º de maio – 4ª Caminhada pela Via Crucis pede pelo valor da vida

Márcia Iared – diretora do Departamento de Cultura e Turismo

O Monumento de Aparecida e a Via Crucis nos 12 quilômetros do nosso Caminho da Fé completa no próximo 1º de maio, 6 anos.

Em 1917, nos 200 anos da aparição de Nossa Senhora no Rio Paraíba, era pároco em nossa cidade padre Donizete Tavares de Lima, que construiu então em comemoração ao fato a nossa linda igreja de Aparecida.

Em 2017, pela inspiração deste gesto, idealizamos a construção de um monumento no nosso trecho do Caminho da Fé que representasse mais um marco comemorativo desta data de tão grande significado, honrando assim, mais uma vez, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

A este monumento com a especial contribuição de Lucas Buzato ousamos completar o projeto com a construção de uma via crucis a partir do monumento nos 12 quilômetros até a Pousada da Cidinha, hoje Pousada do Wagner.

Sabíamos do grande risco porque o Poder Público não pode se envolver com religião, mas com o empenho da Comissão da Via Crucis junto à sociedade civil, enfrentamos o desafio.

Foram 9 meses de incansável trabalho de voluntários especialmente pedreiros que todos os sábados deram o melhor de si com a ajuda da comunidade.

Hoje, 6 anos depois, estes mesmos homens de fé continuam trabalhando nas melhorias e cuidados especialmente do Monumento, tão bem zelado pela madrinha Carmen Malaguti na sua exemplar dedicação.

Neste próximo 1º de maio mais uma vez a população fiel a nossa padroeira, às 5h30 da manhã, após a benção do pároco Carlos Eduardo Dobies sairá rumo à Ressurreição à Pousada hoje dirigida pelo Wagner, que recebe com atenção os peregrinos que lá buscam apoio.

Esperamos que mais uma vez, no dia 1º de maio, no monumento hoje adornado de bela muralha de pedra construída recentemente pelos voluntários, em seguida das bênçãos dos nossos queridos padres Eduardo e Hélio Marcos Riciati, a saída da grande caminhada.

Às 8h30, o padre Antônio Carossi abençoará os ciclistas que também se organizam para este dia importante.

Lembrar aqui das urgentes intenções da caminhada de 2023 que será pelo Dom da Vida, infelizmente banalizada por aqueles que se afastam do espírito de fraternidade. É assustador saber que em 2022 e 2023, o número de ataques em escolas no Brasil supera já os 20 anos anteriores,

O lamentável episódio ocorrido em uma creche determina uma urgente luta por solidariedade humana, por maiores preocupações com ações sobretudo no maior preparo no tratamento e prevenção do bullying destruidor.

As mudanças na socialização dos jovens mal informados pelas redes sociais que chega a promover a ideologia do crime.

Projetos urgentes contra a violência dependem de um trabalho de pessoas, pais, funcionários, juntos, através de esportes, jogos, palestras, horários extracurriculares e sobretudo a disseminação do amor e a fraternidade que o sacrifício de Cristo na sua Via Crucis tanto demonstrou.