Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Pedro de Souza Lima, aos 77 anos de idade, no dia 14 de abril. Era viúvo de Vilma Aparecida Leandro Lima; deixou os filhos Reginaldo; Verônica; Reinaldo e Júlio César; as noras Layana e Edilaine; os netos Tatiane, Vanessa, Pedro Henrique, Gabriel, Felipe, Guilherme, Daniela, Maria Eduarda e Diego; e os bisnetos Theo e Noah. Foi sepultado no dia 15 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Iole Casagrande, aos 86 anos de idade, no dia 15 de abril. Era viúva do Nilson Teixeira Quiodano; deixas as filhas Ana Paula, Helena e Giovanna. Foi sepultada no dia 16 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Francisca Ferreira Barbosa, conhecida por pastora; aos 57 anos de idade, no dia 15 de abril. Era viúva de Luís Xavier Barbosa; deixou o pai Manoel Ferreira de Araújo; os filhos Antônio; Aldeir; Valdeci; Elizangela; José e Rozangela; os genros Reginaldo e Miler; as noras Edna, Claudiana e Daiana; e os netos Jhonata, Davi, Carlos Henrique, Luís Miguel, Caio, Caique, Leonardo, João Miguel, Matheus e Melissa. Foi sepultada no dia 16 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Josephina Marti, aos 92 anos de idade, no dia 18 de abril. Deixou os filhos Juliana e Juarez; os netos Taizy, Helton, Delma, Janice, Fernanda e Juarez; os bisnetos Laura, Pedro Henrique, Nicoly, Sofia, Mell e Maria Clara; e os tataranetos Lavínia e Annalua. Foi sepultada no dia 19 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lino Urtado Peres, aos 85 anos de idade, no dia 19 de abril. Viúvo de Iracema de Almeida Urtado; deixou os filhos Lourival, Ronaldo e Maria Lúcia; as noras Kelly Cristina e Hélia; o genro Divino; os netos Karina, Letícia, Iara, Eliandra, Gustavo, Fabiana e Fernanda; os bisnetos Pietro, Breno, Isabela e Benício. Foi sepultado no dia 20 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Tereza Musto, aos 66 anos de idade, no dia 20 de abril. Deixa o marido Mário Celso Cândido; o filho Antônio Carlos; os irmãos Antônio Sérgio e Carmem Aparecida; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 20 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jair Pereira de Mendonça, aos 80 anos de idade, no dia 20 de abril. Viúvo de Maria das Graças Silva Mendonça; deixou os filhos Joel, Márcia e Gilberto; noras; genro; netos e bisnetos. Seu sepultamento será nesta sexta-feira, dia 21 de abril, as 9h00, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Celino Franciso André, aos 64 anos de idade, no dia 16 de abril. Deixou o pai José Francisco André; a esposa Maria Aparecida Casarini dos Reis André; os filhos Alessandro, Denise e Júlio. Foi sepultado no dia 17 de abril, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Conceição Aparecida Lopes, aos 83 anos de idade, no dia 18 de abril. Deixou os filhos André, Fidelis e Mírian. Foi sepultada no dia 18 de abril, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Elaine Cristina Fantin Teles, aos 42 anos de idade, no dia 13 de abril. Deixa os pais Celso e Maria Aparecida; o marido Emerson; as filhas Maria Eduarda, Ana Beatriz e Ana Lívia. Foi sepultada no dia 15 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cleusa Maria Theodoro, aos 59 anos de idade, no dia 16 de abril. Deixa os filhos Denis, Gabriela e Gabriel. Foi sepultada no dia 16 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jair Garcia, aos 92 anos de idade, no dia 18 de abril. Deixa os filhos Ronaldo, Israel, Edvaldo, Eliana, Jair Júnior, Daniel e Fernanda. Foi sepultado no dia 19 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Dolores Garcia Borges de Pinho, aos 88 anos de idade, no dia 19 de abril. Deixa os filhos Verônica, Vilma, Vânia, Valdir, Vanderlei e Valter; genros e noras. Foi sepultado no dia 20 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.